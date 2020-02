Com o título do Campeonato Inglês bem encaminhado, o Liverpool inicia nesta terça-feira sua tentativa de defender o título da Liga dos Campeões. Mas que o status de atual campeão, o time inglês carrega a imagem de time a ser batido no futebol europeu. O adversário é o Atlético de Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, a partir das 17h (horário de Brasília). A volta será em Anfield Road, no dia 11 de março.

A equipe de Jurgen Klopp possui um estilo de jogo consolidado, entrosado e eficiente. Na Premier League, o time ostenta a segunda maior sequência invicta da história do torneio. Conquistou 76 pontos dos 78 possíveis e assegurou com 12 rodadas de antecipação a classificação para edição 2020/2021 da Champions League. São 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado. As principais dúvidas são quantos recordes ainda serão quebrados até o final da temporada. O título está praticamente certo.

O técnico Jurgen Kloop escalou equipes reservas na Copa da Liga da Inglaterra e na Copa da Inglaterra. Na primeira fase, o Liverpool foi o primeiro colocado do Grupo E com 13 pontos. Com essa boa campanha, a equipe pode poupar atletas e planejar seus compromissos para a Liga dos Campeões. O time deve ter o regresso de Fabinho e Joel Matip depois de longas ausências.

O Atlético de Madrid encontrou inúmeras dificuldades para superar a fase de grupos. Precisou suar até a última rodada para garantir a segunda colocação da chave D com a vitória, por 2 a 0, sobre o Lokomotiv Moscou, em casa, o que lhe permitiu alcançar dez pontos. Foram seis a menos que a líder Juventus.

A campanha reflete as oscilações da temporada. O time foi eliminado de forma precoce da Copa do Rei da Espanha pelo pequenino Leonesa, da terceira divisão, e perdeu a Supercopa da Espanha para o Real Madrid. A equipe ainda não conseguiu se recuperar da saída do francês Antoine Griezmann. Por outro lado, o português João Félix, contratado por 120 milhões, não está cumprindo as expectativas.

O técnico Diego Simeone também vive um período de pressão. Ele recebeu altos investimentos para contratações nos setores de meio-campo e ataque, mas o time cria pouco. No sábado passado, empatou por 2 a 2 com o Valencia depois de estar ganhando por 2 a 0. Com 40 pontos, a equipe ocupa a quarta colocação no Campeonato Espanhol.