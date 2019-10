Ainda não foi desta vez que o Golden State Warriors venceu a sua primeira na nova temporada da NBA. Os atuais vice-campeões sofreram uma dura derrota para o Oklahoma City Thunder na noite deste domingo, pelo placar de 120 a 92, fora de casa. Diante de sua torcida, o Los Angeles Lakers venceu a segunda, pela mesma rodada.

Acostumados a fazerem grandes duelos nas últimas temporadas, Warriors e Thunder não tiveram o mesmo brilho, principalmente em razão das perdas em seus respectivos elencos para o atual campeonato. O Golden State não conta mais com Kevin Durant e tinha a baixa do lesionado Klay Thompson. Já o Thunder perdeu Russell Westbrook nesta temporada.

Sem estes astros, o time da casa deu poucas chances aos atuais vice-campeões. Dennis Schroder saiu do banco de reservas para ser o cestinha dos anfitriões, com 22 pontos. Contribuiu também com oito rebotes e seis assistências. Danilo Gallinari anotou 21 pontos e Shai Gilgeous-Alexander, 19, além de nove rebotes.

Pelo time visitante, Stephen Curry marcou 23 pontos e foi o cestinha da partida. O astro do time registrou ainda oito rebotes e cinco assistências. Nada que impedisse a vitória dos anfitriões. Foi a segunda derrota seguida dos Warriors na temporada. Já o Thunder faturou o primeiro triunfo, após perder na estreia.

Já o Los Angeles Lakers entrou em quadra pela terceira vez na nova temporada. E conquistou a segunda vitória, ao superar o Charlotte Hornets por 120 a 101. Anthony Davis foi o grande destaque do duelo. Além de ser o cestinha, com 29 pontos, anotou um “double-double” com seus 14 rebotes. Foram ainda três assistências.

LeBron James também foi bem. Obteve um “double-double” de 20 pontos e 12 assistências, além de agarrar seis rebotes. Pelos Hornets, Miles Bridges brilhou com 23 pontos, seis rebotes e três assistências. E Cody Zeller terminou a partida com um “double-double” de 19 pontos e 14 rebotes. Foi a segunda derrota dos visitantes, que já têm uma vitória na temporada.

Em outro bom jogo da rodada, Damian Lillard comandou a vitória do Portland Trail Blazers por 121 a 119 sobre o Dallas Mavericks. Em casa, Lillard anotou 28 pontos, com 26 somente no segundo tempo, e só não foi melhor que CJ McCollum, responsável por 35 pontos. Pelos Mavericks, Kristaps Porzingis marcou 32 pontos e Doncic contribuiu com 29 pontos, 12 rebotes e nove assistências.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Oklahoma City Thunder 120 x 92 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 120 x 101 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 134 x 133 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 121 x 119 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 116 x 109 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Detroit Pistons x Indiana Pacers

New York Knicks x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Orlando Magic

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Utah Jazz

Sacramento Kings x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets