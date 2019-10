Onze anos após os Jogos Olímpicos de Pequim, a equipe de atletismo do revezamento 4×100 metros masculino brasileiro enfim receberá a sua medalha. Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI) comunicou que o bronze será entregue a Bruno Lins, José Carlos Moreira, o Codó, Sandro Viana e Vicente Lenílson em 31 de outubro.

A cerimônia de entrega das medalhas foi agendada para o Museu Olímpico, em Lausanne, na Suíça. E premiará o quarteto brasileiro que terminou a disputa na quarta colocação, mas que herdou o bronze após a eliminação da Jamaica, que havia vencido a final, mas perdeu esse resultado em função do caso de doping de Nesta Carter – ele compunha o quarteto de seu país com Usain Bolt, Asafa Powell e Michael Frasier.

O restante do pódio também foi alterado por causa da eliminação da Jamaica. A equipe de Trinidad e Tobago herdou a medalha de ouro, enquanto a prata passou a ficar com o Japão.

Curiosamente, o time feminino do 4x100m feminino também levou o bronze após a descoberta de um caso de doping, na equipe da Rússia, premiando, assim, Lucimar Moura, Rosangela Santos, Rosemar Coelho Neto e Thaissa Presti.

Na cerimônia na próxima semana, as medalhas serão entregues por Bernard Rajzman, membro do COI e um dos principais nomes da história do vôlei brasileiro. E com essa medalha, o País passará a somar 17 pódios nos Jogos de Pequim.