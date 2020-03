O Atlético-MG divulgou nota nesta noite de domingo (29) na qual afirma ter cortado 25% dos salários de jogadores, comissão técnica e diretores. A medida, segundo o comunicado, será válida enquanto durar a pandemia de coronavírus.

De acordo com o clube, funcionários que ganham até R$ 5 mil reais não sofrerão redução de seus vencimentos.

A medida visa assegurar as finanças da agremiação. Sem jogos, clubes brasileiros estão tentando entrar em acordo com seus atletas para diminuir os prejuízos da parada do futebol.