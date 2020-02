Diego Tardelli ainda nem chegou ao Atlético Mineiro, mas a sua contratação já movimenta o clube. Aguardado em Belo Horizonte, na manhã deste sábado, o atacante deve ser recebido com festa pelo torcedor do clube. E também terá contato com os atleticanos no domingo, quando será apresentado antes do duelo com a Caldense no Mineirão, indo ao gramado do estádio no intervalo.

publicidade

Tardelli será uma das atrações para a torcida, que até agora comprou apenas 7.038 ingressos para o duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Nos próximos dias, iniciará os treinos para ficar à disposição do técnico Rafael Dudamel, que celebrou nesta sexta, em entrevista coletiva, a chegada do atacante.

“Estou muito feliz com a chegada do Tardelli pelo que ele significa para o clube, por sua experiência e por sua hierarquia. É fato que os torcedores também estão muito felizes por essa contratação e estamos certos que ele irá ajudar muito a equipe. Primeiro, temos que garantir que, fisicamente, ele esteja na melhor forma possível para, daí adiante, encontrar os momentos para que possa atuar”, disse o treinador venezuelano.

Dudamel preferiu não indicar como pretende utilizar Tardelli, se como um centroavante ou como segundo atacante. “Por todas as referências que tenho de Tardelli e seu jogo, pode ser um nome que jogue como referência no centro do ataque, como nove, ou como segundo atacante. O importante é que ele esteja bem e sinta a grande responsabilidade que tem de chegar como ídolo ao clube porque todos vão esperar muito dele e vamos prepará-lo bem para que corresponda à expectativa”, destacou.

Com 34 anos, Tardelli teve duas passagens anteriores de sucesso pelo Atlético. No total, disputou 219 jogos e marcou 110 gols. Ele foi campeão da Copa Libertadores de 2013, da Copa do Brasil de 2014, da Recopa Sul-Americana de 2014 e das edições de 2010 e 2013 do Campeonato Mineiro.