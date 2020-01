Depois de perder de forma surpreendente na estreia para o River-PI, o Atlético-MG desencantou na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Capital, do Tocantins, por 5 a 0, nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo 23, que está sendo disputado no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

continua depois da publicidade

Guilherme, Giovani (em cobrança de pênalti), Anderson Oliveira, Luiz Felipe e Luís Eduardo fizeram os gols do triunfo que deixou o clube mineiro na vice-liderança da chave com os mesmos três pontos do River-PI. O clube piauiense, nesta rodada, foi derrotado pelo Taubaté, que lidera com seis pontos.

O clube paulista venceu os piauienses por 2 a 0, com gols de Vinícius Ferreira e Adriano, e encaminhou a classificação, assim como Flamengo-SP e Taboão da Serra. O clube rubro-negro paulista goleou o América-RJ por 5 a 0, em Guarulhos, e pulou para a liderança do Grupo 30 com seis pontos. Arruda, Victor Julio, Luquinhas, Goes e Jurado marcaram os gols do jogo.

O Taboão da Serra também goleou. Fez 4 a 0 no Vila Nova, em Embu das Artes, e chegou aos seis pontos no Grupo 16. Wilson (em cobrança de pênalti), Igor, Alyson Motta e Allan foram os autores dos gols.

Palmeiras, Ferroviária, Fluminense e Ituano, por enquanto, são os únicos clubes que carimbaram o passaporte à segunda fase do torneio.

Confira os resultados dos jogos desta segunda-feira:

Taubaté-SP 2 x 0 River-PI

Assisense-SP 5 x 0 Dimensão Capela-AL

Desportivo Brasil-SP 3 x 0 Volta Redonda-RJ

Tanabi-SP 2 x 0 Brasil-RS

Comercial-SP 1 x 3 Cuiabá-MT

Primavera-SP 2 x 3 Tupi-MG

Taboão da Serra-SP 4 x 0 Vila Nova-GO

Jaguariúna-SP 1 x 2 Náutico-PE

União Suzano-SP 1 x 2 União ABC-MS

Manthiqueira-SP 2 x 1 Resende-RJ

Mauá-SP 1 x 0 Nova Andradina-MS

Flamengo-SP 5 x 0 América-RJ

Paulista-SP 1 x 1 Gama-DF

Capital-TO 0 x 5 Atlético-MG