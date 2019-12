Após dois anos seguidos disputando a Série B, o Atlético-GO voltará a integrar a elite nacional na próxima temporada. O time comandado por Eduardo Barroca conquistou o acesso, neste sábado, ao empatar sem gols com o vice-campeão Sport, no estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela rodada final da segunda divisão.

A igualdade só garantiu a ascensão atleticana por causa da derrota, por 2 a 1, sofrida pelo América-MG diante do rebaixado São Bento, no Independência. Com isso, o time goiano terminou a competição na quarta colocação, com 62 pontos, um acima dos americanos, que ficaram na quinta colocação, com 61, e disputarão a Série B novamente em 2020. O time goiano ficou 26 rodadas no G4, a zona de acesso. O Sport, com a segunda colocação e o acesso garantido desde a rodada passada, encerra o ano com 68 pontos.

Durante os primeiros 15 minutos, o Atlético até conseguiu realizar algumas ações no campo de ataque, mas o nervosismo afetou o desempenho e logo o time se viu envolvido pelo Sport, muito mais tranquilo e lúcido para efetuar as jogadas. Os atleticanos levaram um grande susto aos 25 minutos, quando a bola bateu na trave depois de cabeceio de Charles.

A segunda metade da etapa inicial foi de menos intensidade do Sport. De qualquer maneira, o time pernambucano seguiu imperturbável diante da falta de organização do adversário, cheio de dificuldades para construir algum lance de perigo. Enquanto isso, nas arquibancadas, a torcida se contentou em vibrar com os dois gols marcados pelo São Bento contra o América, em Belo Horizonte. Diante deste cenário, o empate ia garantindo o acesso ao time goiano.

A rede foi balançada logo no primeiro minuto do segundo tempo, por Moacir, mas o assistente marcou impedimento e frustrou a comemoração atleticana. E o Atlético seguiu comandando as ações de jogo e praticamente não foi incomodado pelo Sport.

Ainda assim, a dificuldade na criação continuava, tanto que Luan Polli só foi defender a primeira bola aos 36 minutos, após finalização perigosa de Mike. Por fim, o zero não saiu do placar, mas o empate foi o suficiente para o time goiano subir. O jogo acabou e os atletas precisaram esperar pelo apito final em Belo Horizonte, onde o São Bento derrotou o América por 2 a 1, para comemorar o acesso.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 x 0 SPORT

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; Nathan, Moacir (Matheuzinho) e Jorginho; Aylon (Victor Paraíba), Pedro Raul e Mike. Técnico: Eduardo Barroca.

SPORT – Luan Polli; Raul Prata, Rafael Thyer, Éder (Cleberson) e Sander; Willian Farias, Charles (Léo Artur), Yago e Marcinho; Elton e Yan (Marquinho). Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS – Aylon, Jonathan e Moacir (Atlético-GO); Éder (Sport)

RENDA – R$ 69.045,00.

PÚBLICO – 6.955 total (5.522 pagantes).

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).