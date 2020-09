No sábado (12), Athletico e Coritiba se enfrentam pela 39ª vez na Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico será às 16h30, na Arena da Baixada, pela 10ª rodada e os números do Atletiba mostram equilíbrio.

O Coritiba leva pequena vantagem nos números do Atletiba. Em 38 partidas, são 15 vitórias do Coxa, 12 do Furacão e 11 empates. O Alviverde também leva vantagem ligeira vantagem em gols marcados: 39 a 36.

Já o maior jejum de vitórias em confrontos no Brasileirão fica com o clube do Alto da Glória. O Coxa ficou oito confrontos pela Série A sem vencer o maior rival entre 2003 e 2009. Por outro lado, o maior jejum do Rubro-Negro foi de sete partidas, entre 1975 e 1993.

Se contarmos os números do Atletiba em encontros apenas na última década, ou seja, desde 2010, temos mais equilíbrio. O Coritiba venceu cinco jogos, o Athletico quatro. Outras três partidas terminaram empatadas.

O placar mais repetido foi 1×0 para o mandante, que aconteceu em sete oportunidades. O empate por 1×1 ocorreu seis vezes, sendo o segundo resultado mais reprisado.

Curiosidade: apenas três vezes o Atletiba no Brasileirão não teve gols. Foi em 1993, 2001 e 2009. De lá pra cá, os últimos 13 clássicos tiveram pelo menos um gol. Os dados são do grupo de historiadores Helênicos.

