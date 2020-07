A CBF divulgou nesta quarta-feira (22) o detalhamento, com dias e horários, das dez primeiras rodadas do Brasileirão 2020. A competição, que inicia no sábado (8/8), se estenderá até fevereiro de 2021.

publicidade

O primeiro encontro entre Athletico e Coritiba, na 10ª rodada, ocorrerá num sábado (12/9), às 21h, na Arena da Baixada. Os rivais não se enfrentam pela elite do futebol nacional desde 2017, quando empataram por 1×1, em 10/9.

Os 10 primeiros jogos do Athletico no Brasileirão:

8/8 19h: Fortaleza (F)

12/8 19h15: Goiás (C)

16/8 19h45: Santos (F)

19/8 19h30: Palmeiras (C)

22/8 16h: Fluminense (C)

29/8 16h: Atlético-MG (F)

2/9 20h30: Bragantino (C)

5/9 19h: Vasco (F)

9/9 19h30: Botafogo (C)

12/9 21h: Coritiba (C)

Os 10 primeiros jogos do Coritiba no Brasileirão:

8/8 19h30: Internacional (C)

12/8 20h30: Bahia (F)

15/8 19h30: Flamengo (C)

19/8 21h30: Corinthians (F)

23/8 16h: Bragantino (F)

30/8 16h: Sport (C)

2/9 20h30: Botafogo (F)

6/9 20h30: Atlético-MG (C)

9/9 18h: Goiás (F)

12/9 21h: Athletico (F)

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?