Contratado em maio pelo Athletico, Walter fez sua estreia pelo clube na derrota diante do Fluminense, na Arena da Baixada, pela 5ª rodada do Brasileirão. O atacante não jogava desde novembro de 2018, quando defendeu o CSA pela Série B do Nacional. Foram 21 meses sem atuar. Walter entrou no jogo no lugar de Vinicius Mingotti.

De volta ao CT do Caju, o jogador de 30 anos perdeu mais de 20 quilos para retomar a carreira. Também viu ser concluído o período de suspensão por dopping, que terminou no dia 5 de julho. A última vez que Walter atuou em uma partida oficial foi em 24 de novembro de 2018, pelo CSA, na Série B. Foram 637 dias sem jogar.

Na primeira passagem, Walter anotou 16 gols em 73 partidas pelo Furacão. Foi campeão Paranaense em 2016 e caiu nas graças da torcida atleticana, em parte pelas provocações com o rival Coritiba.

Walter acertou, inicialmente, um contrato de três meses com o clube. Posteriormente, o Athletico estendeu o vínculo com o atleta até fevereiro de 2021, quando será encerrado o Brasileirão.

