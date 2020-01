O Athletico estreia no Paranaense contra o União, neste sábado (18), às 17h, no estádio Anilado, em Francisco Beltrão. O Furacão irá disputar a competição com o time de aspirantes. O técnico será Eduardo Barros, que comandou a equipe principal e teve um bom aproveitamento na reta final do Brasileirão, após a saída de Tiago Nunes.



O torcedor rubro-negro terá a oportunidade de ver as revelações do CT do Caju em campo. Utilizando os garotos, o Athletico é o atual bicampeão do torneio regional.



Alguns deles, como o atacante Jaderson, já atuaram no ano passado. Outros como Léo Gomes, ex-Vitória, foram contratados para a disputa.



Transmissão



A partida não irá passar na televisão. A transmissão será no DAZN, serviço de streaming online para ser visto no computador, celular ou Smart TV e você também poderá acompanhar o duelo no Tempo Real da Tribuna do Paraná.



Ficha técnica

1ª fase – 1ª rodada

União x Rio Branco



União

Marcos Paulo; Cleiton, Casemiro, Matheus e Júlio Lopes; Dimas, Hugo, Lucas e Rafael; Marcelo Régis e Rafael Assis. Técnico: Raphael Bahia.



Athletico

Anderson; Léo Simas, Walber, Danilo Boza e Abner Vinícius; Léo Gomes, Denner (Christian) e Boselli; Jáderson, Pedrinho e Julimar (Reinaldo). Técnico: Eduardo Barros.



Horário: 17 horas.

Local: Anilado (Francisco Beltrão).

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Assistentes: João Brischiliari e Zacarias Chumlhak.