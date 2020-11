Em busca de encerrar o jejum de nove jogos sem vencer, o Athletico enfrenta o Sport neste domingo (1º), na Ilha do Retiro, às 16h, pela 19ª rodada do Brasileirão. A equipe é apenas a 18ª colocada, com 16 pontos.

Sob o comando de Paulo Autuori, o Furacão quer quebrar uma marca negativa no clube. A última vez que o time ficou mais de nove jogos seguidos sem vencer na temporada, somando todas as competições, foi em 2011, ano do rebaixamento à Série B. Na época, o Rubro-Negro acumulou uma sequência de 12 jogos de jejum, somando Brasileirão e Copa do Brasil.

Em 2017 e 2018, com Eduardo Baptista e Fernando Diniz, respectivamente, o Furacão também chegou aos mesmos nove jogos sem vitória. Os treinadores não resistiram às sequências, mas o Rubro-Negro se reabilitou na sequência da temporada.

Do outro lado, o Sport também vem de um longo período sem vitórias. Já são cinco jogos. O clube pernambucano tem 21 pontos, na 12ª posição.

Transmissão Sport x Athletico

A partida terá transmissão da Rede Globo para Pernambuco e Paraná (Curitiba). A Tribuna acompanha em tempo real.

Ficha Técnica

BRASILEIRÃO

19ª rodada

01/11/2020

SPORT x ATHLETICO

Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Chico Adryelson e Raul Prata; Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Leandro Barcia. Técnico: Jair Ventura.

Athletico: Santos; Erick; Aguilar, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo (Carlos Eduardo) e Walter (Renato Kayzer). Técnico: Paulo Autuori.

Local: Ilha do Retiro.

Horário: 16h.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO).

VAR: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

