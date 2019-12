O técnico André Jardine convoca nesta segunda-feira (16), às 15h, a seleção brasileira olímpica para a disputa do Pré-Olímpico, na Colômbia. A competição acontece entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro.

O torneio vale duas vagas para a Olimpíada de Tóquio, no Japão, que está programada para julho e agosto. No Pré-Olímpico, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Paraguai, Bolívia, Uruguai e Peru.

Na lista preliminar de Jardine estão o zagueiro Robson Bambu e o volante Bruno Guimarães, do Athletico.

Confira a convocação ao vivo: