O staff do atacante Rony confirmou que o atacante fica no Athletico . O jogador de 24 anos renovou o seu contrato até dezembro de 2023.

A permanência no CT do Caju, que chegou a parecer inviável, virou realidade após a diretoria do Furacão aumentar consideravelmente a proposta salarial e também as luvas. O vínculo antigo era até julho de 2021.

Alvo de Corinthians e Palmeiras neste início de temporada, Rony foi reintegrado ao time principal nessa quarta-feira (5) e já fica à disposição do técnico Dorival Junior para na Supercopa (16/2), em Brasília.

No início de janeiro, logo após a reapresentação das férias, o camisa 7 foi afastado pela diretoria e passou a treinar com o grupo sub-23 por causa de divergências com seu staff.

Apesar de o Corinthians do técnico Tiago Nunes ter demonstrado interesse antes, foi o Palmeiras quem apresentou proposta oficial pelo avante: 6 milhões de euros, cerca de R$ 28,1 milhões, em quatro parcelas, mais luvas de R$ 2,5 milhões e ainda 10% do percentual para o próprio atleta. O Timão sinalizou que pagaria o mesmo valor à vista, mas até agora não tirou a proposta do papel.

Porém, em uma reviravolta na novela, Athletico e Rony voltaram a conversar sobre a renovação contratual nos últimos dias. O clube subiu a oferta e o atleta decidiu permanecer no Furacão.

