Com dois gols de Jajá e um de Mingotti, o time de aspirantes do Athletico venceu o Operário por 3×1, neste domingo (1º), em Ponta Grossa, e assumiu a liderança do Campeonato Paranaense. O camisa 10 recebeu sua primeira oportunidade como titular, teve personalidade e foi o nome do jogo.

A derrota deixou o Fantasma na quarta colocação, com 16 pontos. Apesar do revés, a equipe de Gérson Gusmão já está classificada para a próxima fase do Estadual.

O Furacão precisou de 12 minutos para abrir o placar. Após boa jogada pela direita, o atacante Reinaldo foi derrubado dentro da área e o árbitro Paulo Roberto Alves assinalou o pênalti. Jajá, em sua estreia como titular, foi para bola e colocou o Rubro-Negro na frente.

Em desvantagem, o Operário encontrava dificuldades no setor ofensivo, com muitos erros. A melhor chance do Fantasma foi aos 14 minutos. Régis Potiguar cobrou falta, a bola sofreu um desvio e ficou com Lucas Batatinha, que chutou cruzado de dentro da área, tirando tinta do travessão.

O Athletico só voltou a chegar aos 25. Vinicius Mingotti recebeu lançamento na área e deu um toque por cima na saída do goleiro. A bola caminhava para o gol, mas a zaga do Operário conseguiu chegar e fazer o corte.

Jajá deu trabalho pra defesa do Operário. Foto: Danilo Schleder/Foto Digital

O segundo gol rubro-negro veio em vacilo da zaga do time de Ponta Grossa. Rafael Bonfim recuou mal para André Luiz, Jajá acreditou, dividiu com o goleiro e colocou a bola dentro do gol.

No segundo tempo, o Operário conseguiu descontar o placar logo no início. Em cobrança de falta na área, Gabriel não segurou e, no rebote, Juan Sosa marcou. A partida, então, ficou aberta após o gol. Aos 22, o Fantasma quase buscou o empate. Cleyton cobrou falta na área, Jefinho apareceu para cabecear no primeiro pau e por pouco não anotou.

O Athletico, porém, matou o jogo aos 36. Em contra-ataque rápido, Vinícius Mingotti recebeu na área e finalizou forte na saída do goleiro do Fantasma, garantindo a liderança da competição.

Mingotti (no centro) marcou o último gol do Furacão em Ponta Grossa. Foto: Danilo Schleder/Foto Digital

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE 2020

1ª fase – 9ª Rodada



Operário 1×3 Athletico



Operário

André Luiz; Sávio, Rafael Bonfim, Sosa e Julinho (Jimenez); Jardel, Régis Potiguar e Rafael Chorão (Douglas Coutinho); Lucas Batatinha (Bruno Batata), Jefinho e Cleyton.

Técnico: Gérson Gusmão



Athletico

Gabriel; Elias Lira (Kleiton), Pedrão, Luan Patrick e Jáderson; Léo Gomes, Denner (Ramon) e Breno Lopes; Reinaldo, Jajá (Elias Carioca) e Vinicius Mingotti.

Técnico: Eduardo Barros.



Local: Germano Krüger, (Ponta Grossa)

Gols: Jajá, 12 e 41 do 1º; Juan Sosa, 6, e Vinícius Mingotti, 36 do 2º

Cartões amarelos: Sávio, Rafael Bonfim e Jardel (OPE). Luan Patrick, Breno Lopes, Kleiton e Elias Lira (CAP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves.

Assistentes: Eduardo Luis Teixeira e Ricardo Alexandre Santos.

