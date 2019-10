Em noite inspirada de Madson, o Athletico voltou a encontrar o caminho da vitória no Campeonato Brasileiro e o elenco segue com o discurso de que o time ainda está com fome de bola para o restante da competição. Nesta quinta-feira (17), o Furacão bateu o Fluminense de virada por 2×1 no Maracanã com os gols atleticanos sendo marcados pelo lateral-direito.

O Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas apostou nas jogadas ensaiadas para ser letal e buscar a virada. Os gols de Madson saíram aos 47 da primeira etapa, após um belo lançamento longo de Wellington para o jogador, que matou no peito e mandou para o fundo das redes, e aos 25 do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Rony e cabeçada do ‘matador’ da noite.

O lateral aproveitou o triunfo para deixar clara a intenção do Furacão no Brasileiro. “A vitória foi muito importante para mostrar que o Athletico ainda tem coisas a querer neste ano. Muitos acham que largamos o campeonato só porque já temos vaga na Libertadores, mas não é verdade”, destacou.

Madson, que chegou ao quarto gol com a camisa atleticana em 24 jogos no time, deu os créditos aos companheiros pelos passes que ele conseguiu converter em bola na rede. O momento ficará para sempre marcada em sua carreira. “Estou muito feliz pela noite inesquecível. É a primeira vez que faço dois gols em uma partida, mas tenho que agradecer aos companheiros. O Wellington, por exemplo, no olhar já sabia o que fazer e me achou. Fiz o ‘facão’ e então o gol”, detalhou.

O segundo gol também foi fruto de trabalho em equipe, e Madson deixou claro que vem ganhando cada vez mais confiança do técnico do Athletico. “É o terceiro gol que faço de cabeça. O Tiago (Nunes) vem me dando essa oportunidade na bola parada”, explicou.

O meia Léo Cittadini, reforçou o discuso de Madson no que se refere às aspirações do Rubro-Negro. Em nono na tabela, com 38 pontos, o objetivo é chegar muito mais alto. “É muito bom voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, pois almejamos ainda estar na parte de cima da tabela, escorregamos contra o Flamengo, mas vamos buscar o objetivo”, finalizou.