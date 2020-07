Depois de 126 dias de paralisação, o Athletico voltou a campo e tinha tudo para abrir vantagem diante do Londrina na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Com gol de Léo Cittadini no segundo tempo, o Furacão, dominou boa parte do duelo, Santos pegou um pênalti, mas acabou levando o empate nos minutos finais e ficou no empate em 1×1 no estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio.

A partida de volta deve acontecer na quinta-feira (23), às 18h, na Arena da Baixada. As informações ainda não foram confirmadas pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). Quem vencer, avança para as semifinais. Um novo empate leva para a disputa de pênaltis.

O Athletico tomou conta de todo o primeiro tempo, contando com boa atuação de Nikão. Foram oito finalizações contra nenhuma do Londrina. Na primeira grande chance, aos 9 minutos, Nikão entrou na área pela direita e após cortar o marcador, bateu cruzado. A bola passou perto da trave.

Aos 24, o atacante recebeu na direita, cortou para o meio e arriscou de fora da área para boa defesa de Matheus Albino. Marquinhos Gabriel levou perigo em cabeçada após cruzamento pela esquerda de Márcio Azevedo, aos 31, mas bola saiu por cima da meta.

A melhor chance do jogo foi aos 33. Nikão desceu pela direita e dentro da área limpou a marcação, deixando o goleiro Matheus Albino no chão. O atacante cruzou para a chegada de Bissoli, que desperdiçou e finalizou, para boa recuperação do arqueiro do Tubarão.

Athletico deu trabalho pra defesa do Londrina, principalmente no primeiro tempo. Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube

Logo no começo do segundo tempo, porém, o Athletico transformou superioridade em gol. Aos dois minutos, Léo Cittadini aproveitou bobeira do defensor do Londrina, roubou a bola dentro da área e finalizou para o fundo da rede.

Em busca da vantagem, o Londrina foi para cima e assustou aos 17. No contra-ataque, Ruster Santos chegou pela direita e arriscou dentro da área. A bola estourou na trave.

Sem aparecer no jogo até então, o goleiro Santos brilhou aos 24, em pênalti cobrado por Junior Pirambu. O arqueiro acertou o lado e defendeu a cobrança.

O cansaço físico apareceu nas duas equipes. O Londrina ainda tentou criar novas chances, mas não conseguia chegar ao empate, enquanto o Rubro-Negro ia administrando o resultado.

Até que aos, aos 43, Junior Pirambu se redimiu e, em chute cruzado, surpreendeu e deixou tudo igual no final da partida.

Ficha Técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Quartas de final – Jogo de ida

LONDRINA 1 X 1 ATHLETICO

Londrina

Matheus Albino; Raí Ramos, Cristian, Zé Pedro e Felipe Camillo (Pastor); Marcondes, Luan Marchiori e Matheus Bianqui (Juan); Junior Pirambu, Ruster Santos e Uelber (Igor Paixão).

Athletico

Santos; Erick, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington (Lucho Gonzalez), Leo Cittadini e Marquinhos Gabriel (Bruno Leite); Nikão, Carlos Eduardo e Bissoli (Christian).

Local: Estádio Ubirajara Medeiros (Cornélio Procópio)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Luiz Henrique de Sousa Santos Renesto

Gols: Léo Cittadini, 2, e Júnior Pirambu, 44′ do 2º

Cartões amarelos: Ruster Santos e Juan (LEC)



