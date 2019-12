O Athletico conheceu seus adversários da Copa Libertadores 2020 na noite desta terça-feira (17), em sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai. O clube brasileiro enfrentará o Peñarol, do Uruguai, o Colo-Colo, do Chile, e um clube boliviano, ainda não definido.



Campeão da Copa do Brasil, o Athletico entrou direto na fase de grupos, que começa no dia 4 de março. A fase eliminatória está prevista para iniciar na semana de 22 de janeiro. Por conta do ranking da Conmebol, o Furacão estava no pote 3.



“Não há controle sobre o sorteio, mas começamos a planejar e estruturar melhor a partir dos adversários. Esperamos alcançar o título mais relevante das Américas. O Athletico está em um crescimento sustentável. Tivemos um ano maravilhoso, com resultados e jogos grandiosos. Ganhamos experiência em partidas de alto nível. O futebol é feito disso e esperamos que possamos fazer com vitórias e sucesso”, declarou o executivo de futebol, Paulo André, na transmissão da Conmebol.



Do pote 1, saiu o Peñarol, do Uruguai. Os brasileiros Flamengo, Grêmio e Palmeiras não podiam enfrentar o Rubro-Negro por serem cabeças de chave. Boca Juniors e River Plate, da Argentina, Olimpia, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai, eram as outras opções.



O pote 2 teve o Colo Colo, do Chile, como adversário atleticanos. Independiente Del Valle, do Equador, Santos, São Paulo, Libertad, do Paraguai, Bolívar, da Bolívia, Racing, da Argentina, e Universidad Católica, do Chile, apareciam como as outras alternativas.



Por fim, no pote 4, finalizou com um representante boliviano, que não foi definido ainda. Também estavam o Binacional, do Peru, o Defensa y Justicia, da Argentina, e o Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Outros quatro times virão da fase eliminatória.



A finalíssima de 2020 mantém o formato de jogo único. Pela primeira vez, o estádio será brasileiro: o Maracanã, no Rio de Janeiro. O emblemático palco completa 70 anos na próxima temporada. A partida está marcada para 21 de novembro.



Diferente das últimas duas edições, cada clube que disputará a grande final receberá 25% da arrecadação de bilheteria. Vale lembrar que 50% dos ingressos são para patrocinadores, enquanto a metade restante é dividida igualitariamente entre as torcidas dos finalistas.



A Conmebol ainda aumentou a premiação da Copa Libertadores para a temporada 2020. O prêmio para o campeão subiu de $ 12 para $ 15 milhões de dólares. O valor para o vencedor da próxima edição é de R$ 61 milhões, na cotação atual.



As outras fases da competição também tiveram um acréscimo na quantia, como quartas de final (R$ 6,1 milhões) e semifinal (R$ 8,1 milhões). As fases preliminares, de grupos e oitavas de final continuam com prêmios iguais.



Ao todo, na trajetória até a finalíssima, o campeão da Libertadores receberá US$ 22,5 milhões (R$ 91,6 milhões).



Confira os grupos da Copa Libertadores:

Grupos da Libertadores 2020. Foto: Reprodução.

Confira como foi o sorteio: