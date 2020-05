Jogadores do Athetico em treino on-line. Na esquerda, aparece Santos, em reta final de recuperação de cirurgia. Foto: Divulgação/Athletico

Os jogadores do Athletico iniciaram a preparação física após a volta das férias. Na manhã desta segunda-feira (11), o elenco recebeu orientação do departamento de preparação física via vídeo-chamada e fez as atividades em casa mesmo.

O Furacão cedeu para todo o grupo kits de treinamento, para que todos tenham a mesma condição para fazer os trabalhos de preparação nessa nova “pré-temporada”.

“Mantivemos a rotina de treinos preventivos, de força e metabólico. É importante voltar a treinar em grupo, mesmo sendo online, para criarmos uma rotina de trabalhos. Mesmo que virtualmente, eles já se encontram e interagem entre eles. Além disso, conseguimos monitorar a carga de treinamentos e o volume, garantindo uma melhor qualidade da atividade, o que é importante para todos”, explicou o preparador físico Túlio Flores, em entrevista ao site oficial do Furacão.

Nestes trabalhos, foram montadas duas estruturas nos vestiários da Arena da Baixada, onde preparadores físicos e fisioterapeutas dividiram os jogadores em quatro grupos.

“Treinar sozinho é mais difícil. Então, foi legal ter uma parte do grupo ali, mesmo de forma online, para deixar a atividade mais leve. É fundamental ter eles (comissão técnica) ali, com o nosso treino todo preparado. Facilita muito. Estamos todos com saudade da nossa rotina e esses trabalhos coletivos ajudam também mentalmente. Fez um bem para todos e, com essa rotina, vamos conseguir manter bem nosso condicionamento físico”, disse o meia Fernando Canesin.

Quem também participou da atividade foi o goleiro Santos. O arqueiro passou por uma artroscopia no joelho direito no final de fevereiro e a previsão de retorno era entre dois e três meses.

