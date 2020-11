Há 42 anos, Ziquita virou santo no Athletico. O ex-atacante entrou para a galeria dos ídolos inesquecíveis do clube rubro-negro no dia 5 de novembro de 1978.

A façanha ocorreu no Campeonato Paranaense. O Furacão perdia o clássico para o Colorado por 4×0 em pleno Joaquim Américo. Com a goleada, torcedores rubro-negros já deixavam o estádio quando o centroavante grandalhão empatou o jogo marcando quatro gols em apenas 13 minutos.

Athletico presta homenagem ao ídolo, que retribui com um vídeo de agradecimento

Aos 67 anos, Gilberto de Souza, o Ziquita, vive em Governador Valadares, Minas Gerais, onde mora com a esposa, Maria da Graça. Em 2018, Ziquita sofreu um AVC e o Athletico lançou uma campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento.

