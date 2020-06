O Athletico anunciou, na tarde desta terça-feira (16), a contratação do atacante Geuvânio. O jogador, de 28 anos assinou um vínculo com o Furacão até o final do ano e rasgou elogios ao novo clube.

“Fiquei muito feliz quando meu empresário me ligou e falou do interesse do Athletico. Sabemos o cenário em que o Athletico Paranaense está. Um dos melhores times do Brasil, jogando um futebol muito lindo e disputando todos os campeonatos importantes. Então, estou muito entusiasmado e feliz com essa oportunidade”, disse ele, em entrevista ao site oficial atleticano.

O último clube do atacante foi o Atlético-MG, onde não teve um bom desempenho, com 37 jogos e um único gol. Tanto que não renovou contrato e está sem jogar desde janeiro. Porém, mesmo com tanto tempo parado, ele garante que está preparado fisicamente, uma vez que treinou em casa durante a pandemia.

“Essa pandemia pegou todos de surpresa e prejudicou todo mundo. Como não podia treinar ao ar livre e correr na rua, acabei ficando um pouco mais em casa. Montei uma mini-academia e pude fazer algumas coisas para não perder a parte física. Então, fui me cuidando”, explicou o atleta, que vestirá a camisa 8 do Rubro-Negro.

No Athletico, o jogador encontrará antigos companheiros, como os meias Nikão e Léo Cittadini, assim como o técnico Dorival Júnior. Com todos ele trabalhou no Santos, na base ou no profissional.

“Eu estou ansioso para conhecer todos os meus companheiros. Já tive uma passagem com o Léo Cittadini e com o Nikão. Poder reencontrá-los vai ser maravilhoso, formar novamente essa parceria”, destacou.

“É um jogador que foi muito útil no Santos, tanto que acabou sendo vendido para a China. Tem potencial e não tenho dúvidas de que ele vai voltar a jogar um grande futebol no Athletico”, ressaltou Dorival Júnior.

Geuvânio quer aproveitar nova chance na carreira. Foto: Maurício Mano/Athletico

