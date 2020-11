O técnico Paulo Autuori empregou discurso de confiança em uma virada do Athletico sobre o Flamengo nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0 na Baixada.

O veterano treinador admite a dificuldade de encarar o atual campeão brasileiro e da Libertadores, mas acredita que, independentemente do resultado da eliminatória, o Furacão sairá com a confiança reforçada para a sequência da temporada.

“É um jogo que de qualquer maneira a gente tem a ganhar, em relação a nós próprios, a retomada da autoconfiança”, disse Autuori em entrevista aos canais oficias do Athletico.

“Aquele jogo contra o Flamengo [na Baixada], especialmente na segunda parte, nos deu essa confiança. É lutar até o último minuto, porque situações como essas já foram vividas e ultrapassadas”, prosseguiu.

O técnico ainda comentou a importância da partida contra o Flamengo para os demais desafios do Athletico, nas oitavas de final da Libertadores, contra o River Plate-ARG, e no Brasileirão, onde atualmente é o vice-lanterna. Vale lembrar que o Furacão está há dez jogos sem ganhar, somando as competições.

“O espírito é de realmente não desistir jamais mesmo nas dificuldades, o que a gente quer é esse espírito, não só em relação aos jogos da Copa do Brasil, mas do Brasileiro, onde temos que reagir de forma evidente, clara e rápida”, arrematou.

+ Mais do Furacão:

+ Flamengo x Athletico: tudo sobre o jogo

+ Athletico sofre com ataque hacker e dados de sócios são vazados

+ Torcida faz protesto para cobrar “time morto” do Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?