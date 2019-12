Um dos alvos do Athletico para 2020, o meia Boschilia vai ficando cada vez mais longe de reforçar o time. O jogador, que pertence ao Monaco, da França, e também interessa ao Internacional e ao Bragantino, não deve deixar o clube. Pelo menos não para voltar ao Brasil.

Apesar de estar sendo pouco aproveitado, o time só pensa em liberá-lo em definitivo. E o valor pedido é que assusta: 6 milhões de euros, cerca de R$ 27 milhões, que fica fora do planejamento do Furacão, que é de não fazer altos investimentos.

Aos 23 anos, Gabriel Boschilia estava emprestado ao Nantes, também da França, na temporada passada, quando entrou em campo 32 vezes e marcou cinco gols. Desde que voltou ao Monaco, disputou apenas cinco partidas, sendo a última no dia 9 de novembro, quando jogou apenas um minuto.

Desde 2015 no time francês, o meia disputou apenas 34 jogos e marcou oito gols. Neste período, também foi emprestado para o Standard Liège, da Bélgica. Com pouco espaço, o atleta quer voltar ao Brasil, mas esbarra nas exigências do Monaco.

O Internacional chegou a fazer uma proposta formal ao clube, mas recebeu como resposta que uma outra opção seria um empréstimo ao longo de 2020, mas com a obrigação da compra na sequência, pelos mesmos 6 milhões de euros.

