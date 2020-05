Assim como outros clubes do futebol brasileiro, o Athletico já anunciou que irá reduzir os salários de seus funcionários em 25% por conta da pandemia do coronavírus. No entanto, ao contrário do rival Coritiba, o Furacão optou por manter o quadro de colaboradores.

O fato foi exaltado pelo técnico Dorival Júnior, que também falou sobre o momento complicado para o retorno do futebol. “É um momento complicado para todos nós. Nosso trabalho está restrito a reuniões. Por outro lado, ficamos muito felizes porque o Athletico não mexeu no seu quadro de colaboradores. É um fato que temos que enaltecer, pois quem ganha é o clube. Eles dedicam a sua vida ao Athletico”, disse o treinador, em entrevista à Rádio Transamérica na manhã desta quarta-feira (6).

O comandante do Furacão também destacou a possível volta do atacante Walter, que voltou a treinar pelo Athletico e tem uma chance real de ser contratado nos próximos meses.

“É uma iniciativa. É você dar uma oportunidade a um atleta que tem história dentro do clube. É mais um ponto positivo. Torço para que o Walter alcance as suas melhores condições e volte a jogar normalmente”, frisou o técnico.

Walter jogou pelo Furacão entre 2015 e 2006. Para esta cena se repetir, ele terá que emagrecer cerca de oito quilos em dois meses. Foto: Albari Rosa/Arquivo

