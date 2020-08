O técnico Dorival Júnior está de volta ao comando do Athletico. Nesta segunda-feira (24), o treinador foi liberado ao testar negativo para coronavírus. Com isso, ele já liderou o treinamento no CT do Caju.

O Furacão se prepara para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (26), no Morumbi, em duelo válido pelo Brasileirão.

Dorival Júnior havia testado positivo para coronavírus há dez dias. Por conta disso, o treinador ficou de fora das partidas contra Santos, Palmeiras e Fluminense. O Rubro-Negro foi derrotado em todas elas.

Contra Santos e Palmeiras, o Athletico foi comandado por Lucas Silvestre, filho de Dorival. Porém, o auxiliar também testou positivo para a Covid-19 e Leonardo Porto comandou a equipe frente ao Fluminense.

