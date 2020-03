A Copa Libertadores está suspensa por causa da pandemia do coronavírus. A Conmebol definiu inicialmente que não ocorrerão jogos entre os dias 15 e 21 de março.

+ Cristian Toledo: avaliação das entidades mudou nas últimas horas

Na semana que vem o Athletico enfrentaria o Jorge Wilstermann na terça-feira (17), na Bolívia. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Santos e São Paulo tinham jogos programados.

Confira o documento da Conmebol

No comunicado oficial, a Conmebol informou que nas próximas semanas serão feitos os ajustes do calendário. ” Lamentamos os inconvenientes que esta suspensão possa ocasionar, mas consideramos que, neste momento, é prioridade salvaguardar a saúde de toda a família do futebol sul-americano.”, encerra a nota.

+ Leia mais notícias sobre coronavírus

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).