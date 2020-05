O Corinthians fez acordo na Justiça e terá de pagar R$ 750 mil ao ex-zagueiro Paulo André, atual diretor de futebol do Athletico.

publicidade

Paulo André defendeu a equipe paulista entre 2009 e 2014. Após deixar o clube, processou o Corinthians por descumprir obrigações trabalhistas, como não pagar dobrado pelo trabalho em finais de semana e feriados, assim como não conceder folgas. A informação é do UOL Esporte.

Em sua ação, Paulo André informa que após jogos aos domingos não eram concedidos descansos posteriores de 24h previstos por lei. O mesmo ocorria em partidas de meio de semana, segundo o ex-defensor.

A Justiça do Trabalho concluiu que Paulo André tem direito a receber compensação pelos domingos e feriados de trabalho, assim como pela ausência de folgas. No acordo, o clube paulista pagará os R$ 750 mil em 15 parcelas até maio de 2021.

Ainda segundo o UOL, em uma das audiências, Paulo André chegou a levar o ex-zagueiro William Machado, com quem atuou no Corinthians, para testemunhar como era o cotidiano de trabalhos e folgas do elenco corintiano à época.

Na ação, o Corinthians tentou se defender alegando que “não há o que falar em pagamento em dobro de domingos e feriados trabalhados, uma vez que esses dias, para um atleta de futebol, assumem a característica de dia normal de trabalho, face à peculiaridade de sua atividade desportiva”.

O Corinthians ainda tentou justificar que, geralmente, após um dia de jogo, os clubes fazem um treino curto e regenerativo no dia seguinte à partida, visando a recuperação muscular e a saúde dos atletas mas, segundo os advogados de Paulo André, a justificativa não é válida.

A Justiça, por outro lado, negou outros pedidos da ação promovida por Paulo André, que havia ainda acusado o Corinthians de simular rescisão contratual, não pagar Direito de Arena e premiações. Nestes pedidos, a Justiça isentou o clube paulista.

Mais do Furacão

+ Você conhece tudo do título brasileiro do Athletico em 2001? Prove nas fotos históricas!

+ Clubes fracassam em negociação com Globo e aceitam redução de verba

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?