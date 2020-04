Os membros do Conselho da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e presidentes das associações se reuniram nesta sexta-feira (17) para ratificar algumas posições em relação ao futebol sul-americano. Ficou definido que a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana de 2020, competições interrompidas pela pandemia de coronavírus, vão ser finalizadas em algum momento.

Ainda não há qualquer projeção para o retorno do futebol sul-americano, em meio ao avanço da covid-19 no continente. No entanto, a Conmebol estabeleceu que as competições serão retomadas e sustentou a data para a volta das eliminatórias, em setembro deste ano, conforme acordo anunciado há algumas semanas pela Fifa.

“A prioridade continua sendo preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano e, portanto, devido às atuais recomendações das autoridades sanitárias internacionais e de cada um dos países das Associações Membro, não há data para a retomada das competições continentais de clubes”, disse, em nota, a entidade.

Na mesma reunião desta sexta-feira, a entidade máxima do futebol sul-americano sustentou a Copa América para os meses de junho e julho de 2021. O torneio, que seria disputado neste ano, acabou adiado por conta da pandemia.

Confira a nota da Conmebol:

A CONMEBOL celebrou hoje uma reunião por videoconferência com os membros do Conselho e presidentes das distintas Associações Membro, com o objetivo de analisar e realizar seguimento do impacto que a Covid-19 está gerando no desenvolvimento do futebol continental.

Todos os participantes da reunião concordaram que até o dia de hoje a prioridade continua sendo preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano e, portanto, dadas as recomendações atuais de organizações internacionais no campo da saúde pública, bem como as indicações de autoridades sanitárias de cada um dos países das Associações Membro, ainda não foi definida uma data para a retomada da CONMEBOL Sul-Americana e da CONMEBOL Libertadores 2020.

Na reunião também foi destacada a determinação da Confederação de finalizar esta edição 2020 de ambos os torneios.

Quanto às Eliminatórias FIFA para o Mundial Catar 2022, é uma competição da FIFA e, portanto, cabe a mais alta entidade do futebol mundial estabelecer a data de celebração dessa competição classificatória. Até o momento, a data fixada por este organismo para sua celebração é de 4 a 8 de setembro de 2020, no formato previamente estabelecido.

Os membros do Conselho, juntamente com o Presidente Alejandro Domínguez, confirmaram novamente a celebração da próxima edição da CONMEBOL Copa América em junho e julho de 2021, conforme anunciado pela Confederação nas últimas semanas.