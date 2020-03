Direto do Chile – Apesar de o Colo-Colo ser o principal time do Chile, os jornais de Santiago deixaram o duelo da equipe com o Athletico, que acontece nesta quarta-feira (11), às 19h15, no estádio Municipal, em segundo plano.

As principais chamadas esportivas dos periódicos são sobre a derrota da Universidad Católica em casa para o América de Cáli, da Colômbia.

O ‘La Tercera’, tem como chamada em sua primeira página o tropeço dos chilenos, enquanto a primeira página esportiva fala sobre os estragos do Coronavírus em todo o mundo, com ligas paralisadas ou suspensas em diversos países, além de competições sendo disputadas com portões fechados.

Destaque principal do ‘La Tercera’ é a crise esportiva com o Coronavírus. Foto: Ricardo Brejinski

Para o jogo do Furacão, apenas uma meia página, com o título “Colo Colo tem toda a pressão”, destacando o fato de o Cacique ter perdido a primeira partida para o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e ser o lanterna do Grupo C. Por isso, a matéria coloca o time com a obrigação de vencer.

‘La Cuarta deu maior espaço para a negativa de Felipão ao Colo-Colo. Foto: Ricardo Brejinski

Já o ‘La Cuarta’ coloca o Colo-Colo com uma pequena chamada no pé da capa, mas não falando do jogo, e sim do “não recebido” pelo técnico Felipão. Segundo o jornal, o técnico brasileiro não aceitou a oferta porque os jogadores do clube estão acima do peso e velhos. A reportagem conta os bastidores da negociação e as críticas de Scolari após acompanhar o duelo dos chilenos na Bolívia.

Sobre a partida desta quarta, uma única coluna, além da ficha do jogo. O impresso se dedicou mais à volta de Claudio Palma à rádio do que o confronto em si.

LA Cuarta deu duas colunas para o jogo em si. Foto: Ricardo Brejinski

Quem mais deu destaque ao jogo foi o ‘El Mercurio’. Com a manchete ‘Barroso e Fuentes se recuperam para a batalha contra o Athletico Paranaense’, o jornal fala da importância do confronto para o time e para o técnico Gualberto Jara, que está interinamente no comando e vai para sua quarta partida.

Mesmo assim, a página se divide com jogos do Campeonato Chileno e tem bem menos espaço que a derrota da Católica e a situação do Coronavírus. Cada assunto teve duas páginas.

TV

Já os canais esportivos fizeram diversas reportagens sobre o jogo, principalmente os programas de debate, que chegam a ficar mais de uma hora falando do Colo-Colo. Todos ressaltam a pressão em cima do clube, mas pouco falam do Furacão.

