O meia Léo Cittadini comemorou a vitória do Athletico sobre o Coritiba por 1 a 0, na Arena da Baixada, e admitiu o resultado tem um peso muito grande para o time em busca do tricampeonato paranaense. O camisa 18 marcou o gol decisivo aos 45 minutos do segundo tempo.

“Tem um peso muito grande. A gente sabia da dificuldade e da importância do jogo. Feliz por ter ajudado com um gol e levar uma vantagem muito importante”, afirmou Léo Cittadini à Dazn após a partida.

O meia Nikão, que teve uma ótima oportunidade também na etapa final, que o goleiro Muralha salvou no canto esquerdo, viu o resultado como muito importante para o jogo de volta.

“É muito importante, ainda mais em um classico. Fico feliz pela vitória, mas sabendo que não acabou ainda, temos mais 90 minutos na quarta. É corrigir aquilo que não conseguimos colocar em prática hoje para que na quarta não falte nada”, declarou o camisa 11 à Dazn.

Nikão ainda relembrou o histórico positivo da equipe em finais nos últimos anos e confia que o Furacão possa levar o título Paranaense pelo terceiro ano seguido. “A nossa equipe mostrou que está bem madura para jogar finais, já vinhamos aí de alguns anos jogando finais. Mas, do outro lado, também tem uma equipe qualificada. E a gente precisa correr bastante, se dedicar ainda mais do que a gente fez hoje se quiser, no final do jogo, levar o título”, finalizou Nikão.

A partida decisiva será na quarta-feira (5), às 20h, no Couto Pereira. O Furacão, agora, joga por um empate para levar a taça.

