De acordo com o jornal espanhol “As”, o volante Bruno Guimarães, ex-Athletico, está na mira do Barcelona. Segundo a publicação, o clube catalão entrou em contato com o Lyon, da França, para saber se é possível negociar o atleta.

Com 22 anos, o volante possui apenas cinco jogos com a camisa do clube francês. No entanto, mesmo tendo poucas oportunidades, Bruno Guimarães já se destacou, sendo um dos principais personagens do Lyon na vitória sobre a Juventus, em duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O volante foi capitão da seleção olímpica e, recentemente, acabou sendo convocado pelo técnico Tite para os jogos do time principal, que irá disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Por conta da pandemia do coronavírus, o Campeonato Francês foi encerrado. O Lyon terminou em sétimo lugar, não conseguindo vaga para as principais competições europeias. Com isso, a negociação do volante seria facilitada.

