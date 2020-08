O Athletico venceu o Coritiba no último jogo da final do Campeonato Paranaense 2020 e levou a taça de campeão. Pra comemorar com a torcida, a Tribuna preparou o pôster digital que você pode utilizar nas suas redes sociais, como wallpaper do computador ou celular.

Clique nas imagens abaixo e faça o download do pôster

Versão para celular

Versão para computador

