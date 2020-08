O auxiliar técnico do Athletico, Lucas Silvestre, definiu a má atuação do zagueiro Lucas Halter como “uma noite infeliz”. O jovem defensor acabou falhando em dois dos três gols sofridos pelo Furacão na derrota para o Santos por 3×1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão.

publicidade

“O Halter teve um noite infeliz, como toda a equipe teve. Ele é um grande atleta e tenho certeza que vai dar a volta por cima na próxima partida. A gente confia muito no trabalho dele. A gente não pode jogar essa situação em apenas um atleta. Nós todos, começando com a comissão técnica até os jogadores, não fizemos um bom trabalho”, minimizou o auxiliar e também filho de Dorival Júnior – vale lembrar que o treinador atleticano testou positivo para a Covid-19 e por isso não comandou a equipe

Lucas Halter falhou no primeiro gol do Peixe ao errar um passe na saída de jogo, que resultou em boa jogada de Marinho e gol de Soteldo. O zagueiro também falhou no último gol santista. Após lançamento da esquerda, Halter perdeu o tempo de bola e ela sobrou limpa para Marinho mandar para o gol.

Lucas Silvestre ainda comentou sobre a ausência de Dorival, mas admitiu que ele, mesmo afastado, está participando ativamente das decisões da comissão técnica.

“Eu já tinha assumido a equipe na ausência dele. E não muda nada. Ele continua participando de todas as reuniões. Participou hoje do jogo ativamente. Infelizmente ele não pode estar presente no estádio, mas estamos sempre trabalhando integradamente”, afirmou.

publicidade

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

O Rubro-Negro agora encara três duelos em casa pra voltar a vencer. Na quarta-feira (19), às 19h30, recebe o Palmeiras pela quarta rodada. Já no sábado (22), enfrenta o Fluminense às 16h. Com o jogo contra o Atlético-MG adiado, o Furacão fecha a maratona em casa contra o Bragantino dia 2 de setembro, às 20h30, pela sétima rodada.

+ Mais do Furacão:

+ Torcedores fazem Arena de Lego e disputam concurso

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?