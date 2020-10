O Athletico segue a sequência de jogos sem vitória. Neste domingo (25), perdeu de virada por 2×1 para o Grêmio, na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Brasileirão. Os gols foram feitos por Carlos Eduardo, Thiago Heleno (contra) e Ferreira.

O Furacão agora completa um mês sem conquistar os três pontos. A última vitória foi contra o Bahia (1×0), no dia 26 de setembro, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, são oito jogos sem vencer, sendo dois deles na Libertadores.

A um jogo do fim do primeiro turno da Série A, o Rubro-Negro segue em situação delicada na competição. Com 16 pontos conquistados, segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

O time volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando recebe o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Athletico tomou mais a iniciativa do jogo, até pela situação em que se encontra. Com isso, atacava e pressionava mais. Já o Grêmio – que poupou alguns jogadores na partida – se segurava e criava algumas chances, especialmente no contra ataque. Esse foi o cenário de praticamente toda a primeira etapa.

Até os 40 minutos, a melhor jogada havia sido dos visitantes. Orejuela cruzou pela direita e Isaque dominou, girou e chutou. A bola passou por cima do gol de Santos. Praticamente na sequência, Carlos Eduardo recebeu lançamento, driblou o zagueiro e chutou no ângulo, sem chances para Paulo Victor.

O segundo tempo contou com um Grêmio mais ativo, buscando o empate. E ele veio logo aos dez minutos, após cruzamento na área e no bate, rebate, Santos espalmou e a bola bateu em Thiago Heleno, marcando contra.

E jogo seguiu com as duas equipes mais equilibradas nas tentativas de fazer o gol de desempate. No final, já aos 41, Ferreira, que veio do banco, aproveitou chute de longe de Paulo Victor para invadir a área, tocar na saída de Santos e dar números finais ao confronto.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

18ª rodada

25/10/2020

ATHLETICO 1×2 GRÊMIO

Athletico

Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique (Lucas Halter) e Abner; Wellington (Richard), Christian e Lucho (Jorginho); Nikão, Carlos Eduardo (Fabinho) e Renato Kayzer (Walter).

Técnico: Bernardo Franco

Grêmio

Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Cortez; Lucas Silva (Diogo Barbosa), Thaciano e Darlan; Everton (Pepê), Isaque e Luiz Fernando (Ferreira).

Técnico: Renato Gaúcho

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (Fifa-SP) e Daniel Ziolli

Gols: Carlos Eduardo, 43 do 1º; Thiago Heleno (contra), 10, Ferreira, 41 do 2º

Cartões amarelos: Nikão, Christian (CAP); Everton (GRÊ)

