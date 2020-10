O Athletico recebe o Ceará, nesta quinta-feira (8), às 19h, na Arena Baixada, pela 14ª rodada, para se distanciar da “zona do perigo” do Brasileirão. Os dois times têm 14 pontos, dois acima da área de rebaixamento.

publicidade

Uma vitória coloca o Furacão mais próximo do G6 – zona de classificação para a Libertadores -, que é a meta do clube na competição. Antes do início da rodada, a distância para o Santos, sexto colocado, é de seis pontos.

Para o confronto, Eduardo Barros vai contar com o retorno dos titulares após poupar o time na derrota para o Flamengo. A baixa fica pelo goleiro Santos, que está servindo a seleção brasileira nas Eliminatórias. Jandrei assume a meta.

Quem também segue fora é o meia-atacante Nikão, que segue em recuperação de uma lesão no tornozelo. O volante Christian também está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Transmissão Athletico x Ceará

O jogo terá transmissão na TNT (menos para o Paraná). O serviço de streaming do Athletico, chamado Furacão Play, também transmite o duelo para sócios e assinantes do produto. Você também acompanha o duelo no tempo real da Tribuna.

Ficha técnica

publicidade

Brasileirão

14ª rodada

08/10/2020 – 19h

Athletico: Jandrei; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick, Jorginho e Léo Cittadini; Fabinho e Renato Kayzer. Técnico: Eduardo Barros.

Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho, Fabinho, Fernando Sobral e Vinícius; Leandro Carvalho e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP).

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?