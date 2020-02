Com o time principal em campo, o Athletico goleou com tranquilidade o Cascavel CR por 5×1, neste sábado (22), na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. Os gols foram marcados por Nikão, Guilherme Bissoli – que balançou as redes duas vezes, mesmo machucado -, e Carlos Eduardo. Com o resultado, o Furacão se mantém na terceira colocação da disputa, com 16 pontos somados.

Com o objetivo de preparar o elenco principal para a Copa Libertadores, o Rubro-Negro entrou em campo com a equipe principal, comandada por Dorival Júnior.

O time contou com a estreia do goleiro Jandrei, que chegou ao CT do Caju na última semana, e o atacante Carlos Eduardo, que fez sua primeira partida oficial com a camisa atleticana. Anteriormente, ele havia atuado no empate com o Racing, pelo Torneio de Verão, na Argentina. O jogador está sendo testado para ser o possível substituto de Rony, vendido ao Palmeiras.

+ Confira como foi o jogo no Tempo Real da Tribuna!

O jogo mal começou e o Athletico já demonstrou intensidade. Aos três minutos, Thiago Heleno, praticamente do meio de campo, lançou uma bola longa na diagonal para Nikão, que recebeu na direita, dominou e chutou, abrindo o placar.

Ainda no início da partida, Bissoli sofreu um corte no supercílio, precisou de atendimento e teve que jogar com touquinha de natação, com o símbolo antigo do clube, durante toda a partida, o que não impediu de fazer uma boa participação.

A Serpente reagiu e chegou ao empate. Aos 17 minutos, Rone recebeu pela esquerda, avançou à área, se livrou da marcação e mandou para o fundo das redes, deixando tudo igual.

Não demorou para o Furacão voltar a ficar à frente no placar. Aos 21, Carlos Eduardo dominou pela direita, ganhou do marcador, e cruzou rasteiro para Guilherme Bissoli apenas mandar para o fundo das redes.

+ Cristian Toledo: Na goleada, o papo atleticano foi a Libertadores

Nikão abriu o placar na Arena logo nos primeiros minutos e também fechou o resultado, nos acréscimos. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Na segunda etapa, o Rubro-Negro voltou a demonstrar domínio e teve as melhores oportunidades. Aos 18 minutos, Fernando Dias, do Cascavel CR, levou o segundo amarelo e foi expulso, fazendo com que o Athletico tivesse um homem a mais em campo e ainda mais espaços. Aos 21, depois de uma cobrança de escanteio em que a bola voltou para a área, Adriano, na direita, lançou para a área e Bissoli, de cabeça, fez o terceiro do Athletico, o segundo dele no jogo.

O quarto gol saiu aos 29. Carlos Eduardo dominou na esquerda, avançou e mandou uma bomba de fora da área, que entra no ângulo. Ainda teve tempo para Nikão, de peito, aos 47, mandar para as redes e definir o resultado.

+ Confira a classificação completa do Paranaense

Furacão teve tranquilidade ao longo da partida e dominou quase os 90 minutos. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Ao consolidar a vitória, o time de Dorival Júnior fecha o período de testes no Estadual antes da Libertadores, conquistando o primeiro triunfo no ano, e se concentra, agora, para a estreia na competição internacional, que será no dia 3 de março, na Arena da Baixada, diante do Peñarol, do Uruguai.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paranaense

1ª fase – 8ª rodada

ATHLETICO 5×1 CASCAVEL CR

Athletico

Jandrei; Adriano (Vitinho), Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington (Christian), Erick (Marquinhos Gabriel), Léo Cittadini e Nikão; Carlos Eduardo e Guilherme Bissoli.

Técnico: Dorival Júnior

Cascavel CR

Fernando Nunes; Valber, Cristian, Fernando Dias e Ramon; Victor Diego, Lorran e Luciano; Rone, Renê e Louback (Marcão).

Técnico: Ageu Gonçalves

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Ivan Corrêa Laureano

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Vinicius Leandro Moreira Martins

Gols: Nikão, 3, Rone, 17, e Guilherme Bissoli, 21 do 1º; Guilherme Bissoli, 22, e Carlos Eduardo, 29, e Nikão, 47 do 2º

Cartões amarelos: Thiago Heleno e Wellington (CAP); Fernando Dias (CCR).

Cartão vermelho: Fernando Dias (CCR).

Público total: 9.462

Renda bruta: R$ 208.720,00