Aclamado pela torcida do Athletico, sobretudo após a conquista da Copa do Brasil, o técnico Tiago Nunes manifestou desejo em seguir no comando da equipe na próxima temporada, com direito à disputa da Copa Libertadores já assegurada no calendário. Inicialmente, o contrato de Tiago é até o fim deste ano, o que transfere a responsabilidade da permanência do treinador para as mãos da diretoria do Furacão. No entanto, o treinador garante que “está tudo encaminhado”.

“Eu não estou garantido, o Athletico é que está”, disse em tom bem-humorado, em referência à presença do Furacão na competição continental, graças à conquista do título da Copa do Brasil. “Fiz a brincadeira porque não sei se o presidente vai renovar comigo. Tenho contrato até dezembro e estou muito feliz em Curitiba. As coisas se encaminham para um desfecho muito tranquilo e feliz. No futebol é difícil você ter continuidade e eu espero ter, a não ser que aconteça algo no meio do caminho, mas está tudo muito encaminhado”, explicou.

Nunes também fez uma análise sobre os pilares que considera essenciais para um técnico de futebol e que o levaram a conquistar a Copa do Brasil. “O primeiro passo é você ser muito resiliente, acreditar e ter persistência. O mercado de técnicos é um dos mais competitivos do Brasil. São 20 clubes de série A, B, C e D. São poucas vagas e oportunidades para quem deseja trabalhar na área”, detalhou.

O treinador também reforçou a preparação como outro pilar do sucesso na carreira, além de muito treino. “O segundo passo é a busca por qualificação técnica, conteúdo, conhecimento, e o terceiro é a prática, porque com erro e acerto você vai evoluindo. As competências como liderança e trabalhar pressionado você vai adquirindo no dia a dia”, arrematou.

