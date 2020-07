O Athletico encaminha as renovações de contratos de alguns jogadores para a próxima temporada. A informação foi divulgada pelo BR Contracts e confirmada pela Tribuna do Paraná.

O lateral-direito Jonathan e o meio-campista Lucho González devem estender os seus vínculos até fevereiro de 2021, data do término do Brasileirão. Além deles, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo também pode prorrogar o seu contrato, mas, até o final do ano que vem.

Márcio Azevedo, 34 anos, está em sua segunda passagem pelo Furacão. Ele chegou ao clube na metade de 2018. Já o lateral-direito Jonathan, 34, está no Rubro-Negro desde 2017. O mais antigo é o argentino Lucho, 39, que está no Athletico desde 2016.

