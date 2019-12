O Athletico fechou mais uma contratação para sua equipe de aspirantes que irá disputar o Paranaense 2020. É o atacante Reinaldo, 18 anos, emprestado pelo Criciúma até o final da próxima temporada.

continua depois da publicidade

Reinaldo ganhou as primeiras chances como profissional na temporada passada. Antes, passou por testes no PSV Eindhoven, da Holanda. Foi também convocado para a seleção brasileira sub-18.

+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão!

O jogador tem vínculo com o time catarinense até 2022. O Rubro-Negro garantiu a opção de compra do atleta ao término do período de empréstimo.