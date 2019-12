O Athletico fechou mais uma contratação para sua equipe de aspirantes que irá disputar o Paranaense 2020. É o atacante Reinaldo, 18 anos, emprestado pelo Criciúma até o final da próxima temporada.

Reinaldo ganhou as primeiras chances como profissional na temporada passada. Antes, passou por testes no PSV Eindhoven, da Holanda. Foi também convocado para a seleção brasileira sub-18.

O jogador tem vínculo com o time catarinense até 2022. O Rubro-Negro garantiu a opção de compra do atleta ao término do período de empréstimo.