O Athletico conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020. Em sorteio realizado pela CBF nesta quinta-feira (1º), o Furacão terá pela frente o Flamengo.

O primeiro jogo será na Arena, enquanto a volta acontecerá no Maracanã. As datas prévias são para 28 de outubro e depois 4 de novembro, mas ainda serão definidas pela CBF.

Na campanha do título do ano passado, o Rubro-Negro passou pelo time carioca, nas quartas de final. Após dois empates em 1×1, a equipe atleticana ganhou nos pênaltis no Maracanã e seguiu caminho rumo à conquista.

Este ano, os dois clubes decidiram a Supercopa do Brasil, com o Flamengo levando a melhor ao ganhar por 3×0, em Brasília.

Confira todos os confrontos das oitavas da Copa do Brasil:

Santos x Ceará*

Juventude* x Grêmio

Botafogo x Cuiabá*

Fortaleza x São Paulo*

Flamengo* x Athletico

Atlético-GO x Internacional*

Palmeiras* x Red Bull Bragantino

Corinthians x América-MG*

Os times com * fazem o segundo jogo em casa

