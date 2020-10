O volante Wellington segue sendo jogador do Athletico. No último dia da janela de transferências internacionais na Europa, o Furacão rejeitou a proposta do Besiktas, da Turquia. A informação é do repórter Robson De Lazzari, da rádio Transamérica.

A oferta do clube turco era de R$ 500 mil, cerca de R$ 3,3 milhões. No entanto, o Rubro-Negro optou por segurar o atleta, que é o capitão do time. Agora, a equipe atleticana corre para renovar o contrato de Wellington.

O jogador de 29 anos tem vínculo com o Athletico somente até o final de dezembro. Ou seja, caso não renove, ele não terminará a temporada que, por conta da pandemia do coronavírus, só irá encerrar em fevereiro de 2021.

Uma primeira oferta já foi feita para o jogador, que recusou, mas as conversas seguem em andamento. No começo do Campeonato Brasileiro, o Grêmio sondou Wellington, mas o negócio não foi para frente.

No Furacão desde 2018, o volante é titular absoluto e conquistou quatro títulos: A Copa Sul-Americana de 2018, a J. League/Conmebol e a Copa do Brasil, ambas em 2019, e o Campeonato Paranaense de 2020.

