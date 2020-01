O time principal do Athletico inicia a temporada de 2020 na próxima segunda-feira (6) com 22 jogadores no plantel. O técnico Dorival Júnior conta apenas com um reforço até o momento confirmado pela diretoria.

Trata-se do meio-campo Fernando Canesin, 27 anos, que fez a sua carreira no futebol belga. O meia assinou contrato com o Furacão até o final de 2021.

Até o momento, o Athletico conta com os seguintes jogadores:

Goleiros: Santos, Léo e Anderson

Laterais: Jonathan, Khellven, Adriano, Márcio Azevedo e Abner Vinícius

Zagueiros: Thiago Heleno, Léo Pereira, Robson Bambu e Lucas Halter

Volantes: Bruno Guimarães, Wellington, Erick, Matheus Rossetto e Lucho González

Meias: Fernando Canesin, Léo Cittadini e Nikão

Atacantes: Pedrinho, Rony e Vitinho

