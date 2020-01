O Athletico confirmou na noite desta terça-feira (7) a chegada do atacante Carlos Eduardo, 23 anos, que pertence ao Palmeiras. O jogador fechou com o Furacão por empréstimo de três temporadas. O Athletico ainda adquiriu 20% dos direitos econômicos do jovem.

O Rubro-Negro brigava com o Bahia pela confirmação do atleta. Carlos Eduardo atuou em 20 oportunidades com a camisa do Porco e marcou apenas uma vez. Revelado no Goiás, o atacante não se firmou no clube paulista, que o contratou junto ao Pyramids, do Egito, por cerca de R$ 25 milhões.

“Chego com uma motivação muito grande em ajudar os meus companheiros, que já me receberam muito bem. Estou muito contente por estar aqui e quero contribuir da melhor maneira”, disse o atacante, em entrevista ao site oficial do Athletico.

No Furacão, Carlos Eduardo briga pela posição com Rony, Pedrinho e Vitinho. A tendência é que o clube anuncie mais reforços para a posição nos próximos dias.

