O Athletico derrubou na última hora a transmissão própria da partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (19), pela 4ª rodada do Brasileirão.

“Por orientação do Departamento Jurídico, o Athletico Paranaense não transmitirá o jogo contra o Palmeiras no Furacão Play, apesar do acordo com a Turner. O Athletico agradece a compreensão dos torcedores rubro-negros e conta com o apoio de todos para a democratização do futebol”, divulgou o clube em suas redes sociais.

Entenda a queda da transmissão de Athletico x Palmeiras

Na tarde desta quarta-feira (19), a TV Globo ganhou a ação que recorreu para que o Athletico não transmita em modelo pay-per-view o duelo com o Palmeiras, que acontece logo mais, às 19h30, na Arena da Baixada, pela plataforma de streaming Furacão Play. Caso o clube descumpra a determinação, terá que pagar uma multa de R$ 2 milhões.

Mesmo assim, o Athletico pode usar seu streaming para transmitir a partida para os sócios. Por uma questão contratual com a Turner, empresa que detém os direitos de transmissão em TV fechada dos jogos do Rubro-Negro, o clube pode transmitir no Furacão Play as partidas, mas com o sinal da TNT. Isso desde que não seja cobrado pay-per-view individual.

A questão é que não está especificado qual tipo de sócio pode usufruir do produto. O Athletico abriu um novo plano de sócios, com valores mais baratos, que dá acesso apenas aos jogos no Furacão Play. A dúvida jurídica é se esta modalidade caracteriza ou não venda de pay-per-view, o que está proibido por judicialmente.

