O Athletico perdeu para o Palmeiras na Arena da Baixada. Na noite desta quarta-feira (19), o Furacão recebeu o time paulista pela quarta rodada do Brasileirão, e tomou o gol da derrota nos acréscimos.

Na primeira etapa de jogo, os times não construíram oportunidades efetivas de gol e a partida foi muito truncada. O Furacão chegou perto de balançar as redes somente aos 18 minutos, quando Khellven cobrou falta do lado direito, mandou na área e Lucas Halter cabeceou. A bola passou por cima da meta de Weverton.

Polêmica na etapa final

Na segunda etapa, os jogadores do Athletico pediram pênalti em Léo Cittadini. O meia foi derrubado dentro da área, aos seis minutos, por Patrick de Paula. O VAR chegou a ser acionado, mas o árbitro mandou o jogo seguir. O Palmeiras chegou a marcar com Lucas Limas, aos 16, mas o auxiliar marcou impedimento de Rony, que deu o passe para o gol. Aos 34, Pedrinho ainda mandou uma bola na trave pelo lado esquerdo.

Já nos acréscimos, em uma bola na área do Furacão, Raphael Veiga aproveitou para finalizar para as redes, a bola ainda desviou em Canesin e matou o goleiro Santos.

O próximo compromisso do Furacão será no sábado (22), diante do Fluminense, na Arena da Baixada, às 16h.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

4ª rodada

19/08/2020

ATHLETICO 0x1 PALMEIRAS

Athletico

Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner Vinicius; Wellington, Richard (Marquinhos Gabriel) e Léo Cittadini (Fernando Canesin); Nikão (Geuvânio), Vitinho (Pedrinho) e Carlos Eduardo (Vinicius Mingotti). Técnico: Lucas Silvestre

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Bruno Henrique (Gustavo Scarpa) e Lucas Lima (Raphael Lima); Rony (Ramires) e Luiz Adriano (Willian). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Cartões amarelos: Khellven, Wellington, Vitinho, Fernando Canesin, Thiago Heleno (CAP);

Local: Arena da Baixada

Gol: Raphael Veiga aos 47′ do 2ºT;

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

Cittadini foi pivô de jogada polêmica na Arena. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

