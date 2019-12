O Athletico conheceu neste sábado (28) o seu último adversário na fase de grupos da Libertadores 2020. E será um velho conhecido, o Jorge Wilstermann, da Bolívia, que foi campeão do Torneio Clausura do Campeonato Boliviano ao bater o Oriente Petrolero por 3×1, no estádio Felix Capriles.

continua depois da publicidade

Os dois times se enfrentaram pelo torneio continental nesta temporada, com uma vitória para cada lado. Na Arena, o Furacão aplicou 3×0, enquanto fora de casa perdeu por 3×2. O Wilstermann manda suas partidas em Cochabamba, a 2.600 metros de altitude, o que foi um adversário a mais para o time rubro-negro este ano.

Além dos dois, completam o Grupo C o Peñarol, do Uruguai, e o Colo-Colo, do Chile. Os duelos do Athletico com os bolivianos serão no dia 17 de março, como visitante, e 21 de abril, diante da sua torcida.

+ Mais do Furacão:

+ Petraglia não descarta parceria do Athletico com o Benfica por Bruno Guimarães

+ Especulado no Athletico, Boschilia fica longe de voltar ao Brasil