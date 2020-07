Ainda em busca de reforços pra sequência da temporada, o Athletico tem interesse no atacante Raffael, que estava no Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. A informação é do site Rheinische Post, de Dusselforf, que destacou que o jogador também foi procurado por Botafogo e Ceará.

Porém, uma possível contratação do atleta esbarra em alguns fatores. O primeiro deles é o financeiro. Ao procurar o atacante, o Botafogo recebeu como resposta que ele gostaria de um salário de R$ 1,5 milhão por mês, algo fora dos padrões impostos pelo Rubro-Negro. A questão salarial só não seria um problema para um possível acordo com o Ceará.

Raffael é torcedor do Vozão já demonstrou interesse em jogar no clube e disse que, neste caso, o dinheiro não seria problema, pelo momento atual de sua vida. No caso, o atacante “só não iria pro Ceará se o Ceará não me quisesse, não tivesse o interesse”, disse ele, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Só que aí vem o terceiro problema que também brecaria uma negociação com o Athletico. Em conversa com o presidente do Ceará, Robinson de Castro, o jogador revelou que queria voltar ao Brasil, mas que a atual situação do país com o coranvírus o fez mudar os planos por enquanto. Na postagem nas redes sociais, o dirigente deixou claro que quer contratar o atleta.

Aos 35 anos, Raffael fez toda sua carreira na Europa. Cria da base do Juventus-SP, com 18 anos foi para Chiasso, da Suíça. Dois anos depois, foi para o Zurich, também. Em seguida, foi para o Hertha Berlin, ficando por lá de 2007 até 2012, quando foi negociado com o Dynamo de Kiev, da Ucrânia.

Porém, meses depois retornou ao futebol alemão, sendo emprestado ao Schalke 04 e logo em seguida comprado pelo Mönchengladbach, pelo qual atuou em 201 partidas, marcando 72 gols. Sua última partida pelo clube foi no dia 27 de junho, na última rodada do Campeonato Alemão, quando entrou nos minutos finais e ganhou a braçadeira de capitão, como uma homenagem.

Polivalente, o atleta atua pelos lados do campo e também pelo meio, podendo armar as jogadas e também ser um definidor. Tanto que marcou 82 gols na Bundesliga, além de ter dado 52 assistências durante as 13 temporadas em que atuou na Alemanha.

Procurada, a assessoria do atleta não respondeu aos questionamentos sobre o interesse do Athletico.

