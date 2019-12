Athletico e Grêmio estudam uma troca de jogadores para a próxima temporada. O time gaúcho quer o volante Matheus Rossetto, enquanto a equipe paranaense tem interessem no meia Ferreira e no atacante Guilherme.

continua depois da publicidade

Com poucas chances em 2019, Rossetto foi alvo do tricolor gaúcho no meio dessa temporada e esteve próximo de sair por empréstimo. A negociação, contudo, melou e apenas o atacante Thonny Anderson veio para o CT do Caju.

O meio-campista fez apenas dez jogos na temporada e quer estar mais em campo no ano que vem. Mesmo que ninguém do Grêmio acerte sua vinda para o Furacão, há a possibilidade do atleta de 23 anos atuar em Porto Alegre até o final de 2020.

Em compensação, o Rubro-Negro tenta envolver algum jogador gremista. Guilherme, artilheiro da Série B pelo Sport, com 17 gols, é uma possibilidade. O atacante não deve ser aproveitado pelo técnico Renato Portaluppi e fica disponível para alguma transação.

Guilherme foi o artilheiro da Série B pelo Sport, com 17 gols, mas pertence ao Grêmio. Foto: Albari Rosa

O outro nome que desperta a vontade da diretoria atleticana é Ferreira, de 21 anos, mas a negociação não deve acontecer. Promessa da base, o atleta foi aproveitado na reta final do Campeonato Brasileiro e a ideia do tricolor é dar mais oportunidades na temporada seguinte.

Ferreira, do Grêmio, interessa ao Furacão, mas jogador ganhou chances no time gaúcho no final do Brasileirão. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Sem técnico até agora, o Athletico segue em negociações no mercado para contratações. Boschilia (do Monaco, da França) e Victor Cantillo (do Junior Barranquilla, da Colômbia) receberam contatos, mas são considerados difíceis de contratar pela concorrência. Leo Realpe, do Independiente Del Valle, do Equador, também interessava e acertou com o RB Bragantino.