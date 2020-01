O Athletico está próximo de anunciar a contratação do atacante Felipe Vizeu, 22 anos, após vencer a concorrência do Botafogo. A reportagem apurou que o atleta viaja para o Brasil na sexta-feira e é aguardado em Curitiba neste final de semana para realizar exames médicos e assinar contrato.

O atleta, que pertence a Udinese, da Itália, vem por empréstimo até o final do ano, sem custos pela transação. O salário do atacante, na faixa dos R$ 270 mil, será pago integralmente pelo Furacão.

O calendário com disputa de Supercopa, Libertadores, Copa do Brasil e Série A, pesou na decisão do jogador. Além disso, o fato de o time rubro-negro ter uma grande estrutura e salários em dia também influenciou na escolha.

Criado e revelado pelo Flamengo, Vizeu foi vendido no início de 2018 por 6,5 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) para a Udinese. O atleta fez apenas cinco jogos pelo clube italiano no ano passado e foi emprestado ao Grêmio. No time gaúcho, o atacante não teve bom desempenho, com 26 jogos e cinco gols marcados.

